2 de novembro de 1908 O ministro do interior da Turquia declara que o publico é livre de comprar ou não os productos austriacos. Essa e outras demonstrações são, porém, inúteis pois o governo protestou contra a annexação da Bosnia e Herzegovina. (Porto Alegre) Jornal do Commercio disse estar autorisado a declarar que o dr. Borges de Medeiros não acceitará a candidatura a uma cadeira de senador federal, nem qualquer outra investidura fora da assemblêa aos representantes. O americano Wilbur Wright executou em Le Mans, com o seu aeroplano, o primeiro vôo a altura superior a 50 metros.