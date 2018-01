2 PERGUNTAS PARA... Romeu Caputo, secretário de Educação Básica do MEC 1.A mudança do livro didático é um passo para mudar o currículo do ensino médio? Sim, porém estamos discutindo esse currículo interdisciplinar não só para o ensino médio, mas para toda a educação básica, desde a infantil. Essa avaliação dos materiais com o foco interdisciplinar já estará presente nos novos editais do MEC, inclusive para os materiais digitais.