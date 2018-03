20 de abril de 1909 (Santos) Á hora em que telegrapho (12 horas e 20 minutos da noite), passou no largo do Rosario um bonde electrico para experiência. (Vienna) Todas as potencias notificaram hontem o seu consentimento á annullação do artigo 25 do tratado de Berlim. (Constantinopla) Foi hontem assignado entre os representantes dos dois governos o protocollo turco-bulgaro. A parochia de Santa Ephigenia commemora amanhan o seu primeiro centenário, pois foi installada a 21 de abril de 1809.