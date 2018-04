20 de agosto de 1909

(Rio) Uma diligencia da policia, effectuada na casa de Dilermando de Assis, demonstra que a viúva de Euclydes da Cunha alli pernoitou antes do crime. Encontraram-se também alli roupas de seu uso, algumas sujas. Constata-se também que Euclydes da Cunha fôra ferido mortalmente quando estava no jardim. Os termos da resposta da Grecia são inteiramente conciliadores. Lastima a nova queixa da Turquia, assim como a agitação na Macedonia. Declara que se esforçará para que seja restabelecida a ordem e o respeito em Creta; que se conformará com a decisão das potencias.