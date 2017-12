20 de julho de 1907

(Rio) Parte amanhan desta capital, com destino ao norte, a commissão fiscal da Estrada de Ferro do Madeira a Mamoré, chefiada pelo engenheiro José Barbosa. (Rio) O general Uribe y Uribe, ministro da Colômbia, dará amanhan uma recepção, no edifício da legação, para festejar o anniversario da independência do seu paiz e realisará, ás 8 horas da noite, uma conferência na Sociedade de Geographia sobre o mesmo assumpto. (Rio) A commissão fiscal da Estrada de Ferro de Madeira a Mamoré recebeu ordem do governo para estacionar em Santo Antonio de Mamoré.