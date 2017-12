21 de agosto de 1908

(Turquia) A maior parte dos jornaes de Petersburgo saúdam a Constituição ottomana. (Bruxellas) A Câmara dos Representantes approvou, por 83 votos contra 53, o projecto de annexação do Congo. Por 90 contra 18 votos, foi approvada a lei colonial e, em segunda leitura, por 8 votos contra 44, o tratado supplementar do Congo. (Tatuhy) A população desta cidade recebeu com satisfacção a decisão do Tribunal de Justiça, mantendo o acto do dr. Moreira Dias, delegado de policia, na campanha contra o jogo do bicho.