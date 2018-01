21 de fevereiro de 1909 Chegaram hontem 52 immigrantes vindos no vapor ''Francesca'', destinados á lavoura do Estado. (Santos) O vapor francez ''Malte'', saído hoje para Buenos Aires, levou 8.406 saccas de café, batendo assim o ''record'' do carregamento de café para aquella praça. (Botucatu) Acaba de chegar a esta cidade, entre vivas enthusiasticos, o exmo. sr. d. Lucio Antunes de Souza, bispo desta diocese. A gare da estrada de ferro ficou tomada, calculando-se em 4 mil o numero de pessoas que foram esperar o estimado prelado.