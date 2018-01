21 de maio de 1908

(Hong Kong) Pela câmara do commercio desta praça foi apresentado um protesto contra o fechamento das casas de ópio. Aquella corporação declara-se favorável á reducção gradual no commercio do ópio, julgando, porém, que a suppressão immediata da venda do ópio traria graves conseqüências econômicas. No hospital de Berlim Berliner Charité realisam-se todos os domingos concertos musicaes para divertimento dos doentes. Há alguns annos, em Petersburgo em outras cidades se tentou, e com bastante successo, fazer nos hospitais communs.