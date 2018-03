22,3% dos voos registram atraso no País

Os aeroportos brasileiros registravam até às 15 horas da tarde deste domingo (2) 22,3% de voos com atraso, segundo boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Do total de 1.232 voos programados até às 15h, 275 saíram com atraso, 48 (3,9%) permaneciam atrasados no momento e 41 (3,3%) foram cancelados.

Em São Paulo, o aeroporto de Congonhas estava com 35,6% dos voos atrasados. Do total de 101 voos programados até às 15h, 36 saíram com atraso, 8 (7,9%) permaneciam atrasados no momento e 1 (1,1%) foi cancelado. Em Guarulhos, 31,8% das partidas saíram com atraso. Do total de 129 voos atrasados, 41 decolaram com atraso, 7 (5,4) permaneciam atrasados neste momento e 8 (6,2%) foram cancelados.

No Rio, o aeroporto de Galeão tinha 70 partidas programadas, das quais 11 saíram com atraso, ou 15,7%, 1 (1,4%) permaneciam atrasadas no momento e 8 (11,4%) foram canceladas até às 15 horas. No Santos Dumont, 54 voos estavam programados até às 15h, dos quais 12 (22,2%) dos voos decolaram com atraso, 3 (5,6%) permaneciam atrasados no momento e 1 (1,9%) foi cancelado.

Em Brasília, 34,1% dos voos saíram com atraso. Do total de 82 partidas programadas, 28 decolaram com atraso, 5 (6,1%) permaneciam atrasadas e 1 (1,2%) foi cancelada. (Anne Warth)