22 de dezembro de 1907 (Bahia) Dizem que os fios do telegrapho de Iguassú foram pela segunda vez cortados. Presume-se que a cidade tenha sido atacada pelos jagunços. (Pariz) A câmara approvou a lei sobre a devolução dos bens ecclesiasticos. Foi inaugurada a nova illuminação do Triângulo Central da cidade pela Light and Power que, ao que consta, pretende augmentar gratuitamente a illuminação do viacducto, Largo da Sé, Thesouro e Misericórdia. Edgard de Souza foi encarregado de verificar se a installação da luz electrica do Hospicio de Alienados de Juquery.