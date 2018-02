22 de dezembro de 1908

(Rio) O Sr. Tavares de Lyra, ministro do interior, consultou o Tribunal de Contas sobre o credito destinado a soccorrer o Estado do Maranhão, onde ainda está grassando a peste bubônica. (Rio) O sr. Miguel Calmon auctorisou a commissão administrativa das obras do porto a entregar á prefeitura municipal a Avenida Central. (Ouro Fino) Causou optima impressão a noticia do contrato regulando o credito agrícola firmado pelo governo do Estado de Minas, e da criação de uma agencia do Banco de Credito Real aqui.