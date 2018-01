22 de março de 1908

(Recife) A União dos Syndicatos Auxiliadora da Agricultura promove uma grande reunião dos lavradores de canna de assucar, para o dia 24 do corrente afim de ser discutida a attitude que deve assumir a classe com respeito a importação pelo Rio do assucar de beterraba. (Porto Alegre) Tem dado motivo a commentarios o facto do desapparecimento do archivo da alfandega de Livramento coincidir com o boato da ida do delegado fiscal áquella cidade, afim de examinar a escripturação daquella repartição federal. (Natal) Continua a secca em todo o sertão do Estado.