22 de outubro de 1908

(Tibet) Um telegramma de Shangai para o Morning Post noticia que o Dalai Lama do Tibet acceitou as propostas feitas pela China para a reorganisação administrativa do Tibet Em visita aos núcleos coloniaes Nova Europa, Nova Paullicéa e Gavião Peixoto seguia hontem o inspector de colonização dr. Everardo de Souz, que vae estudar os meios de facilitar a installação de grande quantidade de colonos que alli procuram localisar-se.