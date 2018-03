22 de setembro de 1907 (Rio) O sr. David Campista, ministro da fazenda, pediu ao sr. Jorge Tibyriçá, presidente desse Estado, providencias no sentido de evitar que a Estrada de Ferro Sorocabana continue a explorar em larga escala a pedreira e os terrenos da fabrica de ferro de S. João do Ipanema. (Bahia) Continúa a gréve dos operários das fábricas de tecidos Boa Viagem. (Buenos Aires) Chegou a este porto o paquete El Grande, trazendo a bordo 120 immigrantes procedentes do Brasil. A propósito, dizem os jornaes, que essa pobre gente veiu em estado lastimoso de miséria.