22 mil comprimidos de estimulante sexual paraguaio são apreendidos no Paraná

São Paulo, 24 - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quinta-feira, 23, mais de 22 mil comprimidos de Pramil, um estimulante sexual paraguaio, que seriam levados do Paraná para o Rio de Janeiro.

A apreensão foi feita durante fiscalização na Rodovia BR-277, em Laranjeiras do Sul, no Paraná. Os comprimidos estavam dentro de caixas de som, no bagageiro de um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu-Rio de Janeiro e pertenciam a um passageiro paraguaio de 31 anos, que foi preso.

O detido também transportava 30 frascos de anabolizantes e 300 comprimidos de Cialis, outro estimulante sexual. Ele disse que receberia R$ 500,00 para levar os produtos até o Rio de Janeiro.

Drogas - Em outro ônibus, que foi abordado no mesmo local e ao mesmo tempo em que o primeiro, os policiais apreenderam 19 quilos de maconha e 46 frascos de lança-perfume dentro de uma mala que estava no bagageiro.

Este ônibus fazia o itinerário Foz do Iguaçu-Curitiba e a mala com as drogas pertencia a um passageiro de 24 anos, que também foi preso. Ele disse aos policiais que levaria os entorpecentes para Aparecida, no interior de São Paulo, onde revenderia.