22 mil sofrem com as chuvas no Maranhão Cerca de 22 mil moradores do Maranhão foram afetados pelas chuvas que atingem a região há menos de uma semana - 4.336 estão desalojados e 2.466, desabrigados. Dezesseis municípios já decretaram situação de emergência, mas apenas três, Trizidela do Vale, Marajá do Sena e Tufilândia, já tiveram a homologação decretada, segundo a Defesa Civil. A situação é pior na região do Rio Mearim, que está com o nível 6 m acima do normal.