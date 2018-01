22 profissionais do IML do Rio aguardam corpos de Ilha Grande

O Instituto Médico Legal Afranio Peixoto, do Rio, já tem 22 profissionais de prontidão esperando a chegada dos corpos das vítimas do desabamento da Pousada Sankay e de sete casas localizadas na Praia do Bananal, na Ilha Grande.

Segundo o diretor do instituto, Frank Perline, com esse grupo será possível realizar 10 necropsias por hora. Na previsão do diretor do Departamento de Policia Técnica do Rio, Marcos Neves, espera-se em 12 horas no máximo a identificação dos corpos que deram entrada no IML.

Dos primeiros 16 corpos resgatados na Enseada de Bananal, cinco foram levados para o IML de Angra e outros 11 estão vindo para o Rio num helicóptero que pousará num quartel da PM, de onde serão levados para o IML.