23 de agosto de 1907

(Montevidéo) As padarias desta capital fecharam hontem como signal de protesto contra a carestia do trigo. (Roma) Em Biella foi feita installação radiographica com communicação para outras estações nos campos das manobras. (Stuttgart) O congresso socialista, em reunião realizada hontem, approvou uma resolução condennando a colonisação. (Alagoas) Noticias vindas desse estado dizem que nos sertões do nordeste reina ultimamente uma tremenda secca por toda a parte.