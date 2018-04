23 de agosto de 1909

Afim de se desincompatibilisar para as eleições de presidente da Republica, em 1 de março do anno próximo, o marechal Hermes pedirá demissão do cargo de ministro do Supremo Tribunal Militar, estando indicados para essa vaga os generaes Bernardino Bornann e Francisco de Salles. Foi supprimida a linha de Jacarezinho a Ilha Grande, pelo Ribeirão Claro, no Estado do Paraná, e criada outra entre Jacarezinho e Ribeirão Claro, com dez viagens mensaes. (Itu) A Companhia Força e Luz vae fornecer energia electrica para o holophote adquirido pelo collegio de S. Luiz.