23 de junho de 1909

(Santos) Às 2 horas da tarde realisa-se amanhan, na praça Jose Bonifacio, a solenne bençam e lançamento da pedra fundamental da matriz desta cidade. (Rio) Consta que o ministério da agricultura, recentemente criado, será installado no antigo edifício do Supremo Tribunal Federal, á rua 1.º de Março. A Estrada de Ferro D. Pedro II, actualmente Estrada de Ferro Central do Brasil, que liga o Rio de Janeiro a S. Paulo e Minas Geraes, foi construída por determinação da lei votada em 1835, teve os serviços de construcção inaugurados em 11 de junho de 1855.