23 de outubro de 1908

(Berlim) As negociações entre a áustria-Hungria e a Turquia caminham e a única difficuldade suscitada até agora para a solução do attricto entre as duas potencias é a de encontrar um modo airoso que permitta á Porta desistir formalmente dos seus direitos sobre a Bósnia e Herzegovina. (Rio) A família do illustre dramaturgo Arthur Azevedo conthinúa a receber telegrammas, cartas e cartazes de vários partes do paiz, dando pêsames pelo fallecimento daquelle illustre literato,