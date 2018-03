23 de setembro de 1907 (Lisboa) Foi hontem innaugurado o telegrapho entre esta capital e o porto militar de Aucongo. (Roma) Por determinação das autoridades competentes, as mercadorias procedentes da Bahia serão submettidas a rigorosas medidas sanitárias contra a peste. (Bebedouro) Innaugura-se com este telegramma a linha telephonica entre Barretos e Bebedouro. Este é um importante melhoramento que vem influir poderosamente para o brilhante futuro desta comarca. O aparelho pertence ao sr. Antonio Witzel, do Correio de Barretos.