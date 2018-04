24 de agosto de 1909 (Pariz) O aviador Gurtois bateu o record do mundo em velocidade, gastando 8 minutos, 37 segundos e 3 quintos de segundos no voltear compleamente a pista. Ante-hontem foi ouvida pelo delegado dr. Oliveira Alcântara mais uma testemunha ocular do crime do aspirante Dillermando de Assis. Essa testemunha é o sr. Joaquim Vaz de Araujo, morador em frente á casa da Estrada Real da Piedade em que se deu a lamentável tragédia do dia 15. (Annuncio) Locomoveis novos. Dos afamados fabricantes Davey, Paxman & C.º De Colchester, da Inglaterra.