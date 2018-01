24 de fevereiro de 1909 O novo projecto de lei relativo á immigração, apresentado á assembléa do Canadá, permitte a expulsão dos anarchistas e de todos os indivíduos sem profissão determinada. (Nova York) Vindos de Nova York chegaram a Belém 7 engenheiros e 24 trabalhadores artífices, para as obras da Estrada de ferro Madeira-Mamoré. (Tieté) A illuminação publica, que é feita a petróleo, ultimamente tem sido péssima. Muitos dos lampeões todas as noite se apagam, ficando ás vezes, quarteirões inteiros ás escuras.