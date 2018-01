24 de março de 1909

(Santos) Chegaram hontem a esta cidade 195 immigrantes de varias nacionalidades para a lavoura do Estado. Chegou hontem da Europa o sr. Irving Dudley, embaixador dos Estados Unidos no Brasil. (Bello Horizonte) Começam os preparativos para as festas da posse do sr. Wenceslau Braz, tendo sido iniciada hoje a construcção de arcos na praça da Liberdade. (São Paulo) Conforme noticiamos, realisou-se hontem a inauguração da nova linha de bondes electricos da ''Light'', na Rua Tamandaré.