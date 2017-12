24 de novembro de 1907 (Rio) O ramal de Sabará a Sant''''Anna dos Ferros está em estudos, feitos na extensão de 103 kilometros concluída de 37.220 metros, de Sabará a Santa Bárbara. (Pariz) O sr. Pascoal Bernanjea inventou um systema de photographar a qualquer distancia scenas e paysagens. (Roma) Foi publicada uma nota official aconselhando os italianos que emigram do paiz a não procurarem a América do Norte. Foi distribuído á Secretaria do Tribunal de Justiça o conflicto de jurisdicção n.109, suscitado entre os juízes de direito de Piracaia e Bragança.