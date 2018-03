24 de outubro de 1908

(Vienna) Uma communicação officiosa que a Neue-Freie-Presse inseriu hontem no impresso informa que a Turquia declarou estar prompta a acceitar a annexação da Bósnia e Herzegovina. Continuam hoje as negociações sobre as compensações que a Áustria dará á Turquia. (Maceió) Em reunião de representantes do commercio e da agricultura foi resolvido exportar para o estrangeiro, além da quota de assucar de 20% da safra nova, todo o deposito de assucar velho, afim de manter os preços que vigoram nos mercados nacionaes.