25 de fevereiro de 1909 (Rio) Embarcou para a Europa o illustre escriptor dr. Graça Aranha, da Academia Brasileira, que vae assumir o cargo de ministro do Brasil em Berna. (Vienna) A situação internacional melhorou em vista da boa disposição da Áustria-Hungria em fazer algumas concessões, que não sejam, porém territoriaes por causa da annexação da Bosnia-Herzegovina. (Londres) O senado approvou um projecto de lei criando um tribunal de inquérito afim de reintegrar no quadro do exercito diversos negros que foram delle riscados.