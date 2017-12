25 de julho de 1907

(Rio) O sr. dr. Oswaldo Cruz, director geral da saúde publica, teve uma longa conferencia com o sr. Tavares de Lyra, ministro do interior, na qual ficaram combinados os meios de campanha contra a peste bubônica, que está grassando em Nictheroy. (Londres) Foi convocada uma assembléa extraordinária da Leopoldina Railway Company para o dia 27 do corrente, afim de sanccionar os actos da directoria sobre os novos accôrdos celebrados com os governos dos Estados de Minas Geraes e Espírito Santo, pela compra da Estrada de Ferro do Espírito Santo a Caravellas.