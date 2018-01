25 de março de 1909

(Rio) O sr. Affonso Penna, presidente da Republica, recebeu um telegramma do sr. Bueno Brandão, vice-presidente em exercício do Estado de Minas, communicando que terá lugar no dia 3 de abril a posse do sr. Wenceslau Braz, eleito presidente daquelle Estado. (Vienna) Nos círculos officiaes considera-se a situação entre a Austria e a Servia extremamente grave. (Belgrado) O presidente do conselho de ministros exprimiu a sua confiança ás potencias, afim de segurarem pacificamente a questão dos Balkans.