25 de Março recebe mais de 500 mil pessoas Na véspera do Dia dos Pais, as ruas de comércio popular do centro de São Paulo ficaram lotadas ontem. A expectativa da União dos Lojistas da 25 de Março (Univinco) era de receber pelo menos 500 mil pessoas. Quanto às vendas, a associação esperava ampliar o faturamento em 2%, em comparação com o mesmo período do ano passado.