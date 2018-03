25 de outubro de 1908

(Constantinopla) A Sublime Porta renovou a sua recusa no sentido de se entender directamente com a Áustria a respeito da annexação das províncias de Bósnia e Herzegovina e pediu á Allemanha que persuada a Áustria de acceitar no progromma da próxima conferencia internacional a inclusão desse assumpto. (Rio) Em novembro será inaugurado o primeiro trecho da Estrada de Ferro do Timbó a Própria. Foi assignado o decreto de 30:000$000 de réis para auxiliar o Maranhão na campanha contra a peste bubônica, que grassa actualmente na capital.