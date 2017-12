26 de novembro de 1908 (São Paulo) A Sociedade de Medicina e Cirurgia reúne-se para tratar da sede do dispensário em construcção á rua da Consolação. Vae ser substituída por uma linha telegraphica a linha telephonica entre as estações ''Carlos Botelho'' e Campinas, da Estrada de Ferro Fluminense. (Belém) No próximo mez serão inaugurados 43 kilometros da Estrada de Ferro de Alcobaça. (Constantinopla) Foram suspensas todas as negociações entre a Turquia e a Bulgaria.