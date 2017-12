27 de agosto de 1908

(Roma) Os jornaes dizem que a commissão parlamentar modificou profundamente o projecto do governo sobre a emigração, introduzindo nelle providencias destinadas a impedir a perda de tantas energias da agricultura e da industria, e cuidando ainda de arrancar os emigrantes ás pressões dos espectadores. A Light and Power submetteu approvação da Prefeitura o horario da linha de bondes electricos do bairro de Sant''Anna, a innaugurar-se em setembro proximo. O ponto final da linha é a praça Antonio Prado e os preços de Sant''Anna até este largo serão de 400 réis por pessoa.