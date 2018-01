27 de janeiro de 1908 (Roma) A embaixada alleman e a delegação da Prússia junto á Santa Sé, festejam amanhan, com um grande jantar no Hotel Quirinal o anniversario do imperador Guilherme II da Allemanha. Lê Temps, noticia que a França continuará a applicar a tarifa mínima sobre os direitos de entrada de café de Porto Rico e outros productos coloniaes. As colheitas do tabaco na Argentina são avaliadas em um milhão e meio de Kilos. Em julho do corrente anno será inaugurado no Paraguay o Banco da Republica, recentemente creado.