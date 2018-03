27 de junho 1909 Foi supprimida a linha de Correio de Araraquara a Candido Rodrigues e criada a de Araraquara a Santa Adelina. (Minas) O commercio de Ouro Preto manifesta-se solidário com a attitude de Bello Horizonte, promettendo combater, por todos os meios ao seu alcance, a candidatura Hermes, que julga prejudicial aos interesses do paiz. (Buenos Aires) As modificações que vão ser feitas na lei de immigração comprehendem a prohibição do desembarque no território argentino de idiotas, loucos, epilépticos, tuberculosos, mendigos e delinqüentes.