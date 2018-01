27 de outubro de 1907

(Rio) Começou hontem a substituição do material dos bondes da Light and Power, sendo os actuaes de typo egual aos de primeira classe de Nictheroy. (Bahia) Foram hontem notificados dois novos casos de peste bubônica nesta capital, sendo um delles fatal. (Pariz) Telegramma de Toulouse annuncia que se deram alli quatro casos de varíola. Trata-se de organisar na Bahia uma aggremiação de livres-pensadores para combater o clericalismo que dia a dia se accentúa no Estado com a entrada continua de frades extrangeiros.