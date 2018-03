28 de agosto de 1907

(Rio) O marechal Hermes da Fonseca, ministro da guerra, approvou hontem o contrato para a compra do material completo destinado ao laboratório photographico e topographico para o estado-maior do exercito. (Santos) Todos os jornaes de hontem, noticiando as festas commemorativas da inauguração do canal, elogiam o grande melhoramento que representa um alto serviço prestado á população santista e rendem homenagem ao governo do Estado e ao dr. Saturnino de Brito, que organisou e executou todo o grandioso plano das obras de saneamento.