28 de agosto de 1908

(Londres) A agencia Reuter communicou aos jornaes um telegramma procedente do Rio dizendo correr o boato de que estão prestes a serem embarcados seiscentas mil saccas pertencentes á valorisação e que se acham em Santos. (Campinas) O nosso collega A Cidade de Campinas diz que os srs. Orozimbo Maia e Raul Pompeu do Amaral, em automóvel, fizeram ante-hontem, em 20 minutos, a distancia que separa a fazenda Cachoeira do centro da cidade. Na opinião dos nossos collegas a rapidez desta excursão deve influir no espírito de muitos lavradores de modo a induzil-os a preferir o automóvel.