28 de julho de 1908

(Washington) Partiu para Genova o ministro de Cuba nesta capital que vae fazer propaganda da emigração para Cuba, na Itália, na Hespanha e Allemanha. (Rio) O sr. Miguel Calmon, ministro da industria e viação, auctorisou a directoria da Estrada de Ferro Central do Brasil a providenciar para a reducção a um metro da bitola no trecho de Entre Rios a Porto Nove, que ficará considerado um prolongamento da linha auxiliar. (Bahia) Francisco Affonso, empregado em um restaurante do bairro, foi recolhido ao hospital de isolamento, por ter sido atacado de peste bubônica.