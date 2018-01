28 de maio de 1908

(Santos) Nestes dois últimos dias entraram em Santos 157 immigrantes, dos quaes 103 procuraram a respectiva hospedaria na capital. Desde o principio do anno até hontem entraram neste porto 70.522 immigrantes espontâneos e 2.201 subsidiados. (Soccorro) Prosseguem muito animados e adeantados os importantes serviços do ramal de Soccorro, devido á energia e sabia administração do eminente sr. dr. Jose Pereira Rebouças, de seu digno sobrinho dr. André Veríssimo Rebouças e dos distinctos empreiteiros capitão Mario Rodrigues e Carlos Bocchianeri.