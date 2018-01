28 de outubro de 1907

(Washington) Foi publicada na imprensa uma carta do presidente Roosevelt agradecendo ao sr. Cortelyon, secretário do thesouro e aos homens de negócios, a maneira admirável com que fizeram frente á crise financeira que acaba de se declarar no paiz. A Jewish Territorial Organisation propôz ao governo estabelecer no Brasil um serviço de colonisação. (Leme) O commercio local reuniu-se no domingo passado para o fim de representar á câmara municipal uma acção contra a ultima tabella dos impostos.