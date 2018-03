28 de outubro de 1908

(Vienna) O Wiener Allegemein Zeitung diz na sua edição de hontem que o governo está decidido a proclamar o estado de sitio em Praga. (Balcãns) á recente visita do príncipe Fernando ao imperador Francisco José deixou bem combinada a acção da Bulgária e da Áustria-Hungria. Ao golpe de Tirnovo respondeu a Áustria com a declaração de que as duas províncias que occupava ficavam annexadas. Antes disso, os diplomatas austríacos entregaram ás potencias uma nota em que os propósitos de seu governo eram affirmados.