28 de setembro de 1907

(Rio) A Companhia de Estrada de Ferro Noroeste do Brasil submetteu á approvação do sr. Miguel Calmon, ministro da viação, os estudos definitivos de 38.700 metros de linha, além do kilometro 300 da linha de Bahurú a Cuyabá. (Pariz) Communicam do Lyão correr alli o boato de ter um sábio lyonez descoberto um novo processo de transmissão da energia electrica sem uso de fios. (Assumpção) O director das estradas de ferro da província de Santa Fé acha-se nesta capital estudando a ligação das linhas de Santa Fé ao Paraguay.