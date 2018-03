29 de abril de 1909

(Santos) Foram inaugurados os bondes electricos no trecho comprehendido entre o Largo do Rosario e S. Vicente, pela praia do José Menino. (Santos) Foi hoje substituída a placa do largo do Carmos pela de Barão do Rio Branco. (Campinas) Chegou a esta cidade a eximia pianista Magdalena Tagliaferro, que vem realisar um concerto no salão do Club Campineiro. Remetteu-se á camara o orçamento para as desapropriações á rua das Palmeiras, entre as ruas Pyrineos e São Vicente de Paula.