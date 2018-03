29 de agosto de 1907

(Rio) No incêndio hontem manifestado na Villa Isabel, além do prédio n. 20 da Rua dos Artistas, completamente destruído, ficaram prejudicados 2 outros vizinhos. (Roma) A rainha Margarida inaugurou no Monte Oleu, nos Alpes, a 3.000 metros acima do mar, o Instituto Scientifico Internacional. Até 15 de novembro será inaugurada a illuminação da Avenida á Beira-Mar com combustores mixtos, de gaz e luz electrica. A Companhia Estrada de Ferro Leopoldina abateu 300 réis em cada arroba de café conduzido da zona da Matta.