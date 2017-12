29 de julho de 1907 (Buenos Aires) Têm sido muito applaudidos aqui nesta cidade os artigos publicados pelo sr. Affonso Arinos na revista Brasil Magazine e transcriptos no Jornal do Commercio, manifestando-se a favor do estreitamento da amizade entre o Brasil e a Argentina. (Madrid) O senado approvou projecto de lei da reforma eleitoral. (Madrid) Foi também approvado pelo senado o projecto de lei reformando o imposto sobre as minas. (Madrid) Amanhan será lido o decreto suspendendo as pensões.