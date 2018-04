29 de julho de 1908

(Nuporanga) Trabalha-se para canalisar a água em São Joaquina. No dia 1 de agosto serão abertas ao tráfego publico de passageiros, mercadorias e para serviço telegraphico, as estações Dr. Carlos Norberto e Viconde de Soutello, no ramal de Soccorro da Companhia Mogyana. (Itu) Realisou-se hontem a festa de benzimento e lançamento da pedra fundamental da egreja de S. Benedicto que vae ser erecta na rua da Santa Cruz, canto da Rua 15 de Novembro em terreno cedido gratuitamente pelo sr. Miguel Vespole.