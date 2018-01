29 de março de 1908 (Montevidéo) O presidente da Republica oppõe-se a que seja revogada a prohibição para as touradas no território do Uruguay. (Assumpção) Foi hoje inaugurado o telegrapho de Missiones a Santiago. (Barcelona) Continuou hoje o julgamento dos indivíduos accusados da autoria dos últimos attentados nesta cidade. (Rio) Dentro de três mezes estará prompto o theatro municipal, faltando apenas para a sua conclusão as pinturas mais finas que ainda não chegaram da Europa. O theatro custará á municipalidade dez mil contos, segundo calculo feito.