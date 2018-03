3 de junho de 1909

(Bello Horizonte) A policia desta capital está desde hontem de promptidão devido à greve dos operários, que reclamam a reducção do trabalho a 8 horas. (Berlim) O dirigível do conde de Zeppelin regressou em perfeito estado a Friedrichshafen, sendo recolhido ao hangar. Movimento de variolosos no Hospital de Isolamento: Existiam 17. Teve alta 1. Durante a semana finda das 138 pessoas fallecidas nesta capital apenas uma foi victimada pela varíola. Os inspectores sanitários vaccinaram durante esse período 235 pessoas.